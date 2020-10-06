İzmir'de doktorları darbeden 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 doktora saldıran failler gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye giden E.B., yanındaki arkadaşı ile birlikte sıra beklememek için tartıştığı biri kadın 2 doktora saldırdı. İki doktor ve hastane polisini darbeden şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şüphelilerin "cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı kullanımı"ndan çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Hekimlere yönelik şiddet, dün saat 17.30 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana geldi. E.B. geçirdiği trafik kazasının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi travma birimine getirildi. Sıraya alınan E.B., hemen tedavi edilmek istediğini söyleyince kadın doktor Ö.K., planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine E.B., kadın doktora hakaret etti. Ö.K.'nin yanındaki doktor O.T., E.B.'ye sakin olması ve bağırmaması yönünde ikazda bulundu. E.B. ve yanında bulunan arkadaşı İ.H.Ç., doktorlar Ö.K. ve O.T.'yi darbetti.
Doktorlar polisten yardım isterken, 2 fail 35 AFC 320 plakalı araca binerek hastaneden kaçtı. E.B. ve İ.H.Ç. ile yanlarında bulunan Ö.Ç., gözaltına alındı. Üst araması ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da darp olayının yaşandığı Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti. "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Budak, "Bir daha böyle üzücü bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemlerimizi artırdık. Soruşturmayı yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
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