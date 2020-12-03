İzmir’de enkazdan imar barışı çıktı!

03 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

TBMM’de kurulan Deprem Komisyonu, dün, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Aslan, hasar alan kamu binalarına ilişkin “İzmir’deki okullardan 19 tanesi ağır hasarlı. Camilerin 5’i altyapısıyla beraber ağır hasarlı. İncelenen bin 29 kamu binasının 20’sinin ağır hasarlı olduğu görüldü. Bu binaların en genci otuz beş yaşın üstünde” dedi.

Komisyon Başkanı ve AKP Milletvekili Recep Uncuoğlu, yapı kullanım belgesinin ardından yapıların denetime tabi tutulmadığını belirterek, binaların zemin katlarının işyerine, imalathaneye dönüştürülebildiğine, yüksek rutubet nedeniyle kolonların ufalandığına dikkat çekti. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise kentsel dönüşümün önemine işaret ederek “1999’dan önce biz bina yapmayı bilmiyormuşuz” dedi.

Öte yandan, Uncuoğlu, yurttaşların ve ilgili kurum ve kuruluşların komisyona görüşlerini iletebilmesi için “[email protected] gov.tr” adlı e-posta adresinin oluşturulduğunu duyurdu.