İzmir’de enkazdan imar barışı çıktı!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, İzmir depreminde yıkılan yapılardan 2’sinin acil yıkılacak yapılardan, 4’ünün, ağır hasarlı yapılardan, 36’sının, imar barışının ardından yapı kayıt belgesi alan yapılardan olduğunu belirtti.
TBMM’de kurulan Deprem Komisyonu, dün, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Aslan, hasar alan kamu binalarına ilişkin “İzmir’deki okullardan 19 tanesi ağır hasarlı. Camilerin 5’i altyapısıyla beraber ağır hasarlı. İncelenen bin 29 kamu binasının 20’sinin ağır hasarlı olduğu görüldü. Bu binaların en genci otuz beş yaşın üstünde” dedi.
Komisyon Başkanı ve AKP Milletvekili Recep Uncuoğlu, yapı kullanım belgesinin ardından yapıların denetime tabi tutulmadığını belirterek, binaların zemin katlarının işyerine, imalathaneye dönüştürülebildiğine, yüksek rutubet nedeniyle kolonların ufalandığına dikkat çekti. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise kentsel dönüşümün önemine işaret ederek “1999’dan önce biz bina yapmayı bilmiyormuşuz” dedi.
Öte yandan, Uncuoğlu, yurttaşların ve ilgili kurum ve kuruluşların komisyona görüşlerini iletebilmesi için “[email protected] gov.tr” adlı e-posta adresinin oluşturulduğunu duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
Video Haberler
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?