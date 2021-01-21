İzmir'de eşiyle birlikte sokakta yürürken silahla vurulan kişi öldü
İzmir'in Konak ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'de Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta Mustafa Kaya (49), eşi ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenmeyen kişi ya da kişilerce silahla vuruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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