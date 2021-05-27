İzmir'de eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 11:24

İzmir Valiliği, "koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutulması" gerekçesiyle, kentte yapılacak eylem, etkinlik, gösteri ve yürüyüşleri 7 gün süreyle yasakladı.

Valilik kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerlerde miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, çelenk sunma, oturma eylemi, imza kampanyası, el ilanı ve broşür dağıtma, anma töreni, toplu karşılama ve açılışlar vb. türdeki eylem ve etkinliklerin 26 Mayıs 2021 günü saat 15.00 ile 1 Haziran 2021 saat 24.00’a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır."