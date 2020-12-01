İzmir'de fabrika yangını
İzmir’in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etti.
İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10044 Sokak'taki fabrikada çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere karşı verdiği mücadele sürerken, yangın esnasında içeride bulunduğu öğrenilen 6 işçi tahliye edildi.
Fabrikada zaman zaman patlamalar da meydana geldi.
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