İzmir'de Göztepe'nin horozu öttü!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 20:53

Göztepe: 5 - Yukatel Denizlispor: 1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Tripic, Mossoro, Brown

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Aissati, Murawski, Bakalorz, Sacko, Mesanovic, Rodallega

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk haftasında Göztepe-Yukatel Denizlispor maçında ev sahibi ekip şov yaptı.

8. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Rodallega ile mücadele eden Alpaslan'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı 10. dakikada kullanan Alpaslan Öztürk takımını 1-0 öne geçirdi.

16. dakikada sol kanattan Bergdich'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top Mesanovic'e kadar gelmesine rağmen bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

25. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Atınç Nukan, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0.

43. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Soner Aydoğdu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakika Mossoro skoru 4-0 yaptı. 62. dakikada Yılmaz Denizli'nin golünü attı.

71. dakikada ise Tripic Göztepe'nin 5. golüne imzasını attı.