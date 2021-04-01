İzmir'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü, 3 saat başında bekledi!

01 Nisan 2021 Perşembe, 11:31

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Ö.'den haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında eve geldi. Ailenin kapıyı çalması üzerine açan olmayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren aile, Serkan Ö.'yü elinde bıçakla görürken, kızları Ceyda Ö.'yü ise yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen ekipler, Serkan Ö.'yü salonda kanepede oturur halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Ceyda Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayet şüphelisi Serkan Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ELLERİYLE BOĞUP, 3 SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ

Öte yandan polis merkezindeki sorgusunda, Serkan Ö.'nün, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, ardından eşini elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği belirlenen Serkan Ö.'nün Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Ceyda Ö. ise Menemen'de toprağa verildi.