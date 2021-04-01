İzmir'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü, 3 saat başında bekledi!
İzmir'in Çiğli ilçesinde, Serkan Ö. (41), tartıştığı eşi Ceyda Ö.'yü (32) elleriyle boğup, 3 saat başında bekledi. Serkan Ö., çilingir yardımıyla eve giren polis ekiplerince salondaki kanepede oturur halde bulunarak, gözaltına aldı.
Olay, dün saat 17.20 sıralarında Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Ö.'den haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında eve geldi. Ailenin kapıyı çalması üzerine açan olmayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren aile, Serkan Ö.'yü elinde bıçakla görürken, kızları Ceyda Ö.'yü ise yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen ekipler, Serkan Ö.'yü salonda kanepede oturur halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Ceyda Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Talihsiz kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayet şüphelisi Serkan Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
ELLERİYLE BOĞUP, 3 SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ
Öte yandan polis merkezindeki sorgusunda, Serkan Ö.'nün, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, ardından eşini elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği belirlenen Serkan Ö.'nün Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Ceyda Ö. ise Menemen'de toprağa verildi.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
- Mansur Yavaş, kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı
- Donmuş göle nefes kesen atlayış kamerada
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti
- 'Erdoğan, Ayvatoğlu için harekete geçiyor'
- Meksika'da Cessna 206 tipi uçak denize düştü: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- Metropoll'ün son anketinde Saadet Partisi sürprizi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- AYM'den 'HDP' kararı
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi başvurusuna AYM'den ret
- Yargıtay'dan çok konuşulacak 'kadına şiddet' kararı