İzmir'de kafe ve bar çalışanları isyan etti: Kongreler lebaleb, işyerleri kapalı

23 Şubat 2021 Salı, 09:20

Kafe, bar çalışanları İzmir'de "Hesabı biz ödemeyeceğiz" eylemi yaptı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişi, işsizlik ve geçim derdi nedeniyle intihar eden 3 müzisyen Mehmet Mert Al, Duran Ay ile Erdem Topuz'un fotoğraflarını taşıdı. "Mehmet Mert El isyanımızdır", "Hesabı biz ödemeyeceğiz", "İntihar değil cinayet, sorumlusu hükümet" sloganları atan kalabalık "Kongreler lebalep maşallah, restoranlar pandemi var mazallah" görselleri ile de bugün İzmir'de de yoğun bir kalabalık ile il kongresini gerçekleştiren AKP hükümetine tepki gösterdi.

"İNTİHARLAR ÖNLENEBİLECEK ÖLÜMLERDİR"

Kafe çalışanlarından Derya Emrem okuduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hükümet kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta, ücretsiz nakdi yardımın ise 17 Mart'ta kesileceğini açıkladı. Aylarca insanlardan asgari ücretin yarısına bir ücretle geçinmesi beklendi, şimdi o da kesiliyor. Milyonlarca insanın içinde olduğu bir sektör yok olmak üzere. Adalet ve Kalkınma Partisi kalabalık salonlarda kongreler yapabiliyor. Cumhurbaşkanı bile salonlar için, "Salon lebalep doldu' diyor. Bu koşullarda bize öncelik verilmelidir. İzmir'de müzisyen arkadaşımız Mehmet Mert El geçinemediği için intihar etti. Geçtiğimiz aylarda ise Duran Ay ve Erdem Topuz isimli iki müzisyen daha hayatlarına son verdi. İntiharlar münferit olaylar değil, önlenebilecek ölümlerdir. Bir başka arkadaşımızı daha kaybetmemek için hükümeti adım atmaya çağırıyoruz. Geçinemiyoruz da yaşayamıyoruz da"