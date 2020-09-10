İzmir'de koronavirüs paniği
İzmir ziyareti sonrası koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın hep yanında olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, durumunun iyi olduğu ve test yaptıracağı öğrenildi.
Öztrak ile birlikte Balkan Zirvesi’ne katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının da test yaptırması bekleniyor.
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