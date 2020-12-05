İzmir'de kuraklıkla mücadele için enstitü kuruluyor

05 Aralık 2020 Cumartesi, 13:55

İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim krizi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için “HORIZON 2020” programı kapsamında hazırladığı ve Avrupa Birliği’nden 2 milyon 300 bin Euro hibe aldığı “Doğa Esaslı Çözümler” projesinin önemli halkalarından biri daha hayata geçiyor. İklim değişikliği nedeniyle gelecekte yaşanabilecek kuraklığa karşı toplumu bilgilendirmek ve tarımda doğru yöntemleri uygulamalı olarak anlatmak amacıyla hizmet verecek “Sasalı İklime Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü” 2021 yılının Mart ayında hizmete girecek. Yüzde 80 oranında tamamlanan projede idari binaların yapımı bitirildi. Bitkilendirme, çevre düzenleme ve ahşap yürüyüş yollarının yapımı ise devam ediyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın doğu bölümünde, 15 bin 800 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek “Sasalı İklime Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü”nde vatandaşları ve çocukları bilgilendirmek için eğitim salonu, laboratuvar ve kütüphane olacak. Binanın dışında ise iklim değişikliğinin tarıma etkilerini gösteren uygulama seraları kurulacak. İlerleyen yıllarda kuraklık nedeniyle açık alanda tarım yapılamayacağı için seralarla oluşturulan kapalı alanlarda örnek uygulamalar yapılacak. Seraları gezmeden önce öğrencilere ve vatandaşlara iklim değişikliğinin etkileri anlatılacak. Alanda arılar ve böcekler için uzun uçuşlar sırasında dinlenmelerine olanak sağlayacak 10 adet böcek evi de olacak.

ALTERNATİF TARIM ÖRNEKLERİ

Topraksız tarım ve dikey tarım uygulamalarının anlatıldığı bin metrekare alana yayılan üç serada ise 2080 yılına kadar oluşabilecek kuraklığa karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlar görsel olarak bilgilendirilecek. Dikey tarım serasını gezenler üst üste raflarda su içinde yetişen ürünleri görüp, kendi seraları için örnek alacak. Açık tarım alanlarının da bulunacağı enstitü bahçesinde 550 metre uzunluğunda “Doğa Esaslı Çözümlerin” anlatıldığı eğitim yolu (Biyo-Bulvar) olacak. Biyo-Bulvar yolu boyunca yağmur sularının yeraltı sularına karışmasını destekleyen ve sel-taşkın riskinin kontrolünü sağlayan su hendekleri, eğitim rotasında ise proje kapsamında uygulamaların anlatıldığı bilgilendirme panoları yer alacak.