İzmir'de orman yangını: 1 gözaltı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 07:54

Yangın dün öğle saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.

Dün bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklamada, yangının 22 saat sonra kontrol altına alındığını kaydetti.



Pakdemirli, alevlerin başlangıç noktasında yiyecek içecek materyalinin bulunduğunu söyleyerek mangal ateşine dikkat çekti.

Pakdemirli, "Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var" dedi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Çile köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmalarına günün ilk saatleriyle birlikte helikopterler de katıldı.

