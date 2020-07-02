İzmir'de orman yangını!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 22:51

Yangın, saat 20.00 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Çatalca Mahallesi mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz ve 2 dozerle ekipler gönderildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangının 28 Ağustos 2019'da Karabağlar ilçesinde başlayan, daha sonra da Seferhisar bölgesine yayılan ve 5 bin hektar alanın kül olduğu bölgeye yakın olduğu öğrenildi.