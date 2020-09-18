İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Karaburun ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde,alınan bilgiye göre, Küçükbahçe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 helikopter, 4 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- Alabama’da dev timsahlar sokağa indi
- Eski Karagümrük Başkanı'na silahlı saldırı
- Arnavutköy'de bir kafede silahlı saldırı
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
- Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!