İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA
18 Eylül 2020 Cuma, 17:58
İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'in Karaburun ilçesinde,alınan bilgiye göre, Küçükbahçe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 helikopter, 4 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 


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