İzmir'de, otluk alanda yangın
İzmir'in Urla ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde Urla ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'ndeki otluk alanda hayvan barınağı yakınında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 3 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ediyor.
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