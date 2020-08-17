İzmir'de, otluk alanda yangın

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 00:13

Yangın, akşam saatlerinde Urla ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'ndeki otluk alanda hayvan barınağı yakınında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 3 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ediyor.