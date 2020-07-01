İzmir'de sağlık çalışanlarının basın açıklamasına polis engeli

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:57

İzmir'de, Urla Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerinin, "Nöbet ücretlerinin ödenmemesi ve ek ödemelerde yaşanan adaletsizlik" gerekçesiyle hastane bahçesinde yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi.

Valilik kararını gerekçe gösteren polis, basın açıklaması yapmak için toplanan sağlık çalışanlarına, "Kısa bir açıklama yapıyorum. Açıklama yapamazsınız. Bitti, bu kadar." diyerek dağılmalarını istedi. Sağlık çalışanları, polise "Hastane burası, biz burada çalışıyoruz. Nereye dağılacağız?" sözleriyle tepki gösterdi.

'HAKLARIMIZ GASP EDİLİYOR'

Eyleme ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yapan Ses İzmir Şubesi Eş Başkanı Erkan Batmaz, "Sağlık emekçilerinin hak gaspı var. Ek ödemelerimiz ve nöbet ücretlermiz kesildiği için demokratik ve sendikal haklarımız çerçevesinde basın açıklaması yapmak istedik. Önceki gün alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gerekçe gösterilerek açıklamamız engellendi. Aslında biz de valiliğin kararını hatırlatarak 'Valilik antidemokratik bir şekilde açıklama yapma hakkımızı engeliyor' diyerek eylemimimizi bitirecektik. Ancak buna bile izin verilmedi." dedi.

EYLEM YASAĞI YARGIYA TAŞINACAK

Batmaz, İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı eylem ve basın açıklaması yasağına karşı yürütmeyi durdurma davası açacaklarını belirterek, "Pandemi sürecinde zor şartlarda çalışan sağlık emekçilerinin hakları gasp ediliyor ve bunu demokratik bir şekilde ifade etme olanakları kısıtlanıyor. Bu kararın iptali için başvuracağız" ifadelerini kullandı.