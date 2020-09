İzmir'de sağlık emekçilerinden 'ek ödeme' isyanı

29 Eylül 2020 Salı, 14:00

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sendika yönetimi, sendika üyeleri ve sağlıkçılarla birlikte basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak, yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla toplandıklarını belirten Özdemir, “Bugün ülkemizin dört bir yanında tüm teşkilatımızla aynı haykırışta bulunarak; çok geç olmadan, yanlış üstüne yanlış yapmadan sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren halini almış sorunları çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

Sorunların görmezden gelindiğini belirten Şube Başkanı Özdemir, “Alınteri, fedakarlık gibi hususlarda geri durmayan sağlık çalışanları için elimizi vicdanımıza koyarak sorunlarla ilgili çözüm üretilmelidir. Sağlık çalışanlarının öteden beri süre gelen pek çok sorun var. Her geçen gün sağlık çalışanlarının yükü daha da artıyor, Sözleşmeli istihdam modelinde çalışanlardan kadro güvencesi esirgenirken sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş imkanı da çok görülüyor. Hemen her gün bir yada birkaç sağlık çalışanı kör şiddetin kurbanı oluyor, yıllardır konuştuğumuz döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu mesafe kat edilmiyor. Bunlar bilinmeyen, görülmeyen sorunlar değil. En çok da bu nedenle üzülüyoruz! Ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorun olmadığı inancındayız. Önemli olan çözüm iradesinin ortaya konmasıdır. En altından en üstüne kadar hangi yetkili ile konuşsak, bize hak veriyor, “biliyoruz” diyorlar. Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz. Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü, şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olamaz.” diye konuştu.

“YANLIŞLAR VE HAKSIZLIKLAR SON BULMALI”

Her seferinde tekrarlanan yanlışlıkların, haksızlıkların son bulmasını istediklerini söyleyen Özdemir açıklamasında “Ek ödeme yönetmeliğinin tümüne yönelik eleştirilerimiz bakidir. İhtiyacı karşılamak üzere geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle iyi niyet ortaya konmuş ancak sahanın haklı beklentileri yine karşılanmamıştır. Sağlık-Sen olarak öneri ve eleştirilerimizi her daim yetkililerle paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz. Bizim bildiğimiz bir düzenleme, çalışanların hakkını hukukunu gözetmek, alın terlerinin karşılığını vermek için yapılır. Düzenlemede genel hatlarıyla bir takım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine gözardı edilmiştir. Çalışma barışı ve huzurunu bozan bu durumu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Biz, sağlık çalışanlarının hem gür sesi olmak hem de kazanım adresi olmak için bu yola çıktık. Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıyız. Yetkililerden sesimizi duymalarını, artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz. Gidilen yol, yol değil, çıkmaz sokak! Sağlık çalışanları pandemi sürecinde bu ülkenin sigortası olduklarını bir defa daha kanıtladılar. O nedenle yetkililer, bu çıkmazdan bir an önce dönerek, sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmek mecburiyetindeler. Unutmamak gerekir ki çıkmaz sokakta geri adım atmak ilerlemenin ta kendisidir. Vakit çok geç olmadan, yetkilileri, sağlık çalışanlarının seslerini duyarak sorunlarını çözmek için girdikleri çıkmaz sokaktan geri adım atmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.