İzmir'de sel mağdurları kısıtlamalardan muaf olacak
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yaşanan sel felaketinden ardından hasar tespiti ve onarımında görev alacak kişilerle birlikte evleri ve işyerleri zarar gören yurttaşların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını duyurdu.
İzmir'de yaşanan sel felaketinden zarar gören yurttaş ve esnafların yanı sıra hasarın giderilmesi için görev alacak kişilerin hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf olacağı açıklandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Geçtiğimiz gün şehrimizin maruz kaldığı afetin etkilerini ortadan kaldırma ve zarar ziyan tespiti için çalışması gereken başta sigorta eksperleri olmak üzere tamirat, tadilat ve temizlik işlerinde çalışanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacaktır" dedi.
İzmir Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu kararında ise şu ifadeler yer aldı:
"İlimizde, 02.02.2021 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 06-07 Subat 2021 Cumartesi-Pazar günü sel felaketinin yol astığı hasarın tespiti, bakımı, onarımı ve iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla bu işlerde görev alacak kişilerle birlikte, sel baskınında zarar gören ev ve işyerlerinin tamirat, tadilat ve boyanması gibi işlerde çalışan her türlü zanaatkarlar, sigorta eksperleri ve çalışanları ile ev ve işyerleri su baskınında zarar gören vatandaşların, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30.11.2020 tarihli ve 2020/141 nolu kararına istinaden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına; İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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