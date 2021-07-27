İzmir’de toplu ulaşım saatleri artık Google Haritalar'da
İzmir Büyükşehir Belediyesi dijitalleşme hamlesini sürdürüyor. ESHOT Genel Müdürlüğü’nün ulaşım saatleri ve güzergah bilgileri artık Google Haritalar’da toplu ulaşım sekmesinde görülebiliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ, metro ve tramvay ile TCDD ortaklığındaki İZBAN verilerinden sonra ESHOT Genel Müdürlüğü’nün ulaşım saatlerini de Google Haritalar’a ekledi. Google ile uyum sürecini tamamlayan ESHOT, bundan böyle Google Haritalar’ı kullanan yolcuların ulaşım seçenekleri arasında yer alacak. İzmir’de kara ulaşımını tercih eden yolcular, uygulama sayesinde zaman kaybetmeden bir noktadan diğerine en hızlı ulaşım verilerini elde edebilecek. Böylelikle Google Haritalar’ı kullananlar artık İzmir’in tamamında toplu ulaşım ile yol tarifi sorgulaması yapabilecek.
NASIL KULLANILACAK?
İzmir’de örneğin Karşıyaka’dan Adnan Menderes Havalimanı’na gitmek isteyen bir kişi, Google Haritalar’da toplu ulaşım seçeneğini seçtikten sonra Karşıyaka İskelesi’nin üzerine tıklayacak. Sefer saatlerini ve güzergâh bilgilerini gösteren ekran açılacak. Aynı hedefe otomobille yaklaşık bir buçuk saatte, vapur ve raylı sistem aktarmasıyla 50 dakikada gidilebildiğini gösteren veriler ekrana yansıyacak.
ESHOT seferleri halen kurumun internet sayfası ve İZUM uygulamasından da takip edilebiliyor.
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