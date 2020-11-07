İzmir'de yardım çadırına polis ablukası: 7 gözaltı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 13:36

İzmir'de 114 kişinin yaşamını yitirdiği, 1035 kişinin yaralandığı depremin ilk saatlerinden itibaren depremzedeler için Bornova ve Bayraklı ilçelerinde gönüllüler tarafından birçok yardım çadırı kuruldu.

Ancak bugün, 75. Yıl Parkı'nda stant ve yardım çadırı kuran Halkevleri üyelerinin etrafı sabah saatlerinde çevik kuvvet ve güvenlik şube polisleri tarafından sarıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından yardım çadırına ve standa müdahale eden polis ekipleri 5 Halkevi üyesini ve Öğrenci Kolektifleri'nden 2 kişiyi gözaltına aldı.

Halkevleri tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Polis, İzmir depreminin ardından Bayraklı 75. Yıl Parkı’nda açtığımız dayanışma standını ilk önce abluka altına aldı, sonrasında 5 Halkevciyi gözaltına aldı.



Tarikatlara izin verdiler, “Dayanışma Yaşatır” diyenleri gözaltına aldılar. Halkevciler İzmir halkının yanındadır! pic.twitter.com/4DOom5vo4l — Halkevleri (@Halkevleri) November 7, 2020

İzmir deprem bölgesi Bayraklı 75. Yıl Parkı'nda kurduğumuz Halkevleri dayanışma çadırını polis abluka altına aldı. Dayanışmamıza engel olamayacaksınız! pic.twitter.com/CG15j0Szqx — İzmir Halkevleri (@izmirhalkevleri) November 7, 2020