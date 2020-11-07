İzmir'de yardım çadırına polis ablukası: 7 gözaltı

İzmir'de depremzedelere destek için kurulan Halkevleri'nin yardım standı ve çadırı polis zoruyla kaldırıldı. 7 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2020 Cumartesi, 13:36
İzmir'de yardım çadırına polis ablukası: 7 gözaltı
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İzmir'de 114 kişinin yaşamını yitirdiği, 1035 kişinin yaralandığı depremin ilk saatlerinden itibaren depremzedeler için Bornova ve Bayraklı ilçelerinde gönüllüler tarafından birçok yardım çadırı kuruldu.

Ancak bugün, 75. Yıl Parkı'nda stant ve yardım çadırı kuran Halkevleri üyelerinin etrafı sabah saatlerinde çevik kuvvet ve güvenlik şube polisleri tarafından sarıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından yardım çadırına ve standa müdahale eden polis ekipleri 5 Halkevi üyesini ve Öğrenci Kolektifleri'nden 2 kişiyi gözaltına aldı.

Halkevleri tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


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