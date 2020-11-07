Polisten depremzedeler için kurulan dayanışma alanına müdahale
Polis, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) İzmir'deki depremzedeler için kurduğu dayanışma alanına müdahale ederek, birçok üye ve gönüllüyü gözaltına aldı. Dayanışma alanı dağıtıldı
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir Manavkuyu'da depremden etkilenen yurttaşlar için dayanışma alanı kurdu. Polis, ESP'liler tarafından kurulan dayanışma alanını dağıtarak birçok üye ve gönüllüyü gözaltına aldı.
“DİRENECEĞİZ”
Polis, ESP’nin İzmir'deki depremzedeler için kurduğu dayanışma alanına müdahele etti. Sert müdahalenin görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan ESP'liler, "Mağdurlarının en basit ihtiyaçlarını bile karşılayamayan burjuva devlet, sırf kendi varlığı sorgulanmasın diye devrimcilerin dayanışma ağlarına saldırarak insanları bir kez daha mağdur ediyor. Direneceğiz" açıklamasında bulundu.
"Üye ve gönüllülerimiz gözaltına alınıyor, dayanışma stantları dağıtılıyor" bilgisini paylaşan sosyalistler, "Madem burjuva devlet artık safi zarardır, madem sermayenin sopası olmaktan başka hiçbir vasfı kalmamıştır, o halde yaşayabilmemiz için onun yok olması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.
"BİZİM EVİMİZ YIKILACAĞINA SİZİN İKTİDARINIZ YIKILSIN"
Polislere sert sözlerle tepki gösteren ESP'liler, "İki don, bir kap yemek, bir paket ped dağıtınca sarsılıyorsa o devletiniz, bizim evimiz yıkılacağına sizin iktidarınız yıkılsın" ifadelerini kullandı.
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