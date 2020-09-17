İzmir'deki cami provokasyonunda hedef gösterilen Banu Özdemir hakim karşısına çıktı

17 Eylül 2020 Perşembe, 13:55

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılan Banu Özdemir'in yargılanmasına başlandı.

50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan Banu Özdemir ile avukatları katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Özcan Purçu, Atilla Sertel, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski bakanlardan Yaşar Okuyan ve bazı partililer de duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Özdemir, savunmasında, camiden müzik yayını yapıldığını basından öğrendiğini, olaydan 2 saat sonra yaptığı paylaşımların amacının konuya dikkati çekmek ve önlem alınması için olduğunu öne sürerek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"HEDEF GÖSTERİLDİM"

Hedef gösterildiğini ve hakkında karalama kampanyası başlatıldığını söyleyen Özdemir, süreçte mağdur olan tarafın kendisi olduğunu savundu.

Hakim sanığın suçunun sübutu halinde, "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan cezalandırılma olasılığına binaen, ek savunma hakkı verilmesine karar verdi.

Özdemir, demokrasi mücadelesi veren bir kişi olduğunu belirterek, "Dini değerleri aşağılamak deniyor, bunu sahip olduğum ilkelere, kişiliğime asıl hakaret olarak algılıyorum. Aynı akşam olayı kınadığıma ve asıl faillerin bulunması gerektiğine yönelik paylaşımım vardır" dedi.

"MÜZİK İKONU NEDEN PAYLAŞTIN?"

Hakimin "Paylaşımlarınızda müzik ikonu neden paylaştınız?" sorusu üzerine Özdemir, "Nota işareti telefonlarda herhangi bir paylaşımın sesli bir paylaşım olduğunu ifade etmek için paylaşılan bütünleyici bir emojidir. Ben de sesli paylaşım olduğunu belirtmek ve dinlenilmesi için bu emojiyi koydum, özetle sesli paylaşım olduğunu göstermek için koydum" dedi.

Hakimin paylaşımlarda bulunan "Şaka bir tarafa" ifadesini sormasını üzerine ise Özdemir "Şaka bir tarafa' kelimesi bir söz öbeğidir. Dört ayrı farklı anlamda kullanılır. Şaşırma, hayret etme, dikkat çekme amacıyla kullanılan bir sesteş söz öbeğidir" ifadelerini kullandı.

Hakim ilgili kolluk birimine müzekkere yazılarak, sanığın söz konusu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda, sanığa ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılıp dayanaklarıyla mahkemeye bilgi verilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.













