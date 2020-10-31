İzmir'deki deprem sonrası Göztepe açıkladı: Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında

31 Ekim 2020 Cumartesi, 11:50

Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."