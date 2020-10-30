İzmir'deki depremin ardından AFAD'dan uyarı
AFAD'dan yapılan açıklamada hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunuldu.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremin ardından bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi" denildi. Ayrıca, gelişmelerin takip edildiği, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği bildirildi.
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