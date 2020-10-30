<p>Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p><p>İşte bölgeye dair sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan bazıları;</p>
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Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte bölgeye dair sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan bazıları;

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