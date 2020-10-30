İzmir'e araç girişine kısıtlama

Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 19:21
İzmir'e araç girişine kısıtlama
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Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı.

İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor. 

Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.


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