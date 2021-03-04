Bitlis'te helikopter düştü, 9 şehit!

04 Mart 2021 Perşembe, 18:24

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştüğü bilgisi alındı. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.

9 ŞEHİT

MSB tarafından yapılan açıklamada, ''Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir'' açıklaması yapıldı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU

İHA'nın haberine göre, Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.







