İzmirim Kart'lara HES kodu eşleştirmesine 15 gün ek süre

16 Kasım 2020 Pazartesi, 09:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince başlatılan HES Kodu İzmirim Kart eşleştirme işleminin süresini 30 Kasım'a uzattı. Vatandaşlar internetin yanı sıra yoğun aktarma merkezlerinde, vapur iskelelerinde, metro istasyonlarında oluşturulan aktivasyon noktalarında ve büyükşehir belediyesinin dijital bilgilendirme kiosklarında eşleştirme işlemini yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında çıkardığı genelge ve buna istinaden İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereğince, toplu taşıma araçlarında "elektronik HES Kodu kontrolü" uygulamasını 30 Ekim'de başlatmıştı. Vatandaşların, İzmirim Kartlarını, HES kodları ile eşleştirmeleri için 15 Kasım'a kadar süre verilmişti. Bu süre, 30 Kasım'a uzatıldı.

NASIL YAPILACAK?

İzmir'de akıllı ücret toplama sistemini işleten ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların HES kodlarını ve TC kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. "hes.eshot.gov.tr" adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline tüm İzmirim Kartların, HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kullanımı oldukça kolay tasarlanan sitede, vatandaşlar, istenen bilgileri tek adımda girip, kaydını yaptırabiliyor. HES Kodu, İzmirim Kart ya da kişisel bilgilerin değişimi ve güncellenmesi işlemleri de aynı siteden yapılıyor. Bunun dışında vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin; metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemini gerçekleştirebilecek.

MOBİL NOKTALAR OLUŞTURULDU

Öte yandan, internet imkanı olmayan ya da işlemi dijital mecralarda yapamayan vatandaşlar için Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında; Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba ve Fahrettin Altay otobüs aktarma merkezlerinde aktivasyon noktaları oluşturuldu. Buralarda görev yapan bilgisayarlı personel, vatandaşlara yüz yüze hizmet verecek ve HES kodlarını İzmirim Kartları ile eşleştirecek.

BİLGİLER BAKANLIĞA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim'den bu yana kişiselleştirilmiş İzmirim Kart sahiplerinin biniş bilgilerini, her gün T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyor. Hamiline İzmirim Kartlar'ın da HES kodları ile eşleştirilmesiyle birlikte, kentte toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacak. Biniş bilgileri, günlük olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.