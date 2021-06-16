İzmir'in Çernobili Gaziemir'de halk endişeli

16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:02

İzmir’in Çernobil’i olarak anılan Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki arazide radyasyon cihazı ile yapılan ölçümler tüm İzmir’i endişeye verdi.

Ölçüm yapılan alanda normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon olduğu tespit edildi.

Emrez Mahallesi radyoaktif atıkların gömülü olduğu yer.

Burada yer alan eski kurşun fabrikasının yıkık binalarında yapıldı ölçümler.

Ve bu ölçümlerde cihaz maalesef 832.3µSv/h (mikrosievert/saat) rakamını gösterdi.

Bu rakamın meali şu: Bu mevkide normal değerin 7 bin 291 katı oranında radyasyon var.

Şaka değil gerçek.

Bakın bu değeri gördükten sonra herkesin bir şeyler yapması gerekiyor.

Düşünsenize bu yer 14 yıldır böyle.

Tam bir garabet.

Ayıptır.

Günahtır.

Yazıktır.

Gaziemirli hemşerilerimiz her gün biraz daha zehirlenmektedir.

Ayrıca ülkemizde Nükleer Bilimler ve Teknolojisi alanında bu kadar fakülte, enstitü ve buralarda çok sayıda uzman varken Gaziemir’deki bu durum neden görmezden geliniyor?

Hal böyleyken tüm riskleri göze alarak sahaya girip inceleme yapan ve canları pahasına halkı bilgilendiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve ekibine teşekkür etmek istiyorum.

Özellikle dikkatimi çeken şu idi.

Ülkenin onca akademisyeni bu konuyu kendine dert ederek neden çalışma yapmazlar?

Gerçekten bir vatandaş olarak çok üzgünüm.

Normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon tespit edilmiş.

Bunu tespit eden ise Belediye başkanı ve ekibi…

Trajikomik değil mi?

Nerede bu devlet Allah aşkına?

İzmir Valisi’nin açıklaması var.

Neymiş Belediye Başkanı şov yapıyormuş?

Vallahi kim şov yapıyor orasını bilemem.

Bildiğim tek şey var o da şu:

14 yıldır bu ülkenin devleti, akademisyenleri, bilir kişileri neredeymiş?

Ya da şöyle diyelim.

Adı “İzmir’in Çernobili” olarak ünlenmiş Emrez Mahallesi için ne yapılacak?

Bir 14 yıl daha bekleyerek tüm Gaziemirlilerin kanser mi olması beklenmektedir?

Bu nedenle bölgenin derhal temizlenmesi gerekmektedir.

Tüm yetkililerin, milletini seven akadamisyen ve uzmanların bu işe el atmaları elzem bir gerçekliktir.

Cumhuriyet’in Ege’si olarak elimizden gelen gayreti göstermeye ve bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz.