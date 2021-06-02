İzmir'in fay haritasını ODTÜ çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de güncel fay haritasının çıkarılması için ODTÜ ile protokol yaptıklarını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda büyükşehirin deprem çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
30 Ekim depreminin ardından depreme ilişkin çalışmalara hız verdiklerini ifade ede Başkan Soyer, İzmir’in fay hatları için yeni bir protokol hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.
Soyer, “İzmir’in yapı stoku envanterinin çıkarılmasına başlandı. Bu çalışma, insanlılarımızın yaşadıkları şehirde güven içinde olmalarını ve riskli binaların da tespit edilmesini sağlayacak. 33 bin 100 binaya deprem sertifikası verilecek şekilde TMMOB ile birlikte çalışmaya başladık. Yıkılan binaların yerine yapılacak binalarla ilgili sıkıntı konusunda, depreme hassas bölgelerde aynı hakkın korunacağı şekilde bir mevzuat hazırladık. Devlet ağır hasarlı binalar için yüzde 50 maliyeti üstleniyor, kalanı için ise iki yıl ödemesiz 20 yıl vadeli bir kredi veriyor. Ancak orta hasarlı binalar için böyle bir düzenleme yok. Bunun için biz Dünya Bankası ile bir süreç başlattık, 250 milyon Dolarlık kredi paketi, Cumhurbaşkanının onayındadır. Onaylanırsa 5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli bir kredi programını başlatacağız. Ayrıca İzmir’in en güncel fay haritasının çıkarılması için ODTÜ ile bir protokol yaptık” dedi.
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