İzmir’in verileri erişime açıldı

29 Ocak 2021 Cuma, 11:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik kalkınma ve demokratik yönetim anlayışıyla kentle ilgili verilerini açık veri portalı üzerinden ücretsiz erişime açtı.

acikveri.bizizmir.com adresindeki portalın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in verilerini özgürleştiriyor ve demokratikleştiriyoruz. Kamu görevlilerimizin, girişimcilerimizin, akademisyen ve öğrencilerimizin, tüm İzmirlilerin özgürce kent verilerine erişebilecekleri yeni bir döneme giriyoruz. Üstelik bu erişim, verinin kullanılmasını kolaylaştıran formatlar ve teknolojiler ile gerçekleşecek. Böylece dileyen herkes, projeler geliştirip İzmirlilerin refah düzeyinin artmasına katkıda bulunabilecek” dedi.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bugün düzenlenen tanıtım toplantısında Başkan Soyer New York, Londra, Paris, Seul, Barselona gibi şehirlerin açık veri portallarını yıllardır başarıyla kullandıklarını söyleyerek “Bu metropoller Belediye’nin ürettiği verileri, katılımcı demokrasiyi güçlendirecek biçimde kullanmayı başarmışlar. Ben demokrasinin, insanlığın en büyük inovasyonu olduğuna inanıyorum. Yaşamlarımıza dokunan her şeyin dijitalleştiği günümüzde demokrasiyi de özgürlükleri de fırsat eşitliğini de dijital ortama taşıyabilmeliyiz. Bunun için dünyadaki diğer çağdaş kentler gibi biz de açık veri portalımızı bugün yayına alıyoruz” şeklinde konuştu.

İZMİR'İ İZMİRLİLERLE YÖNETİYORUZ

Açık veri portalının her şeyden önce daha etkin bir kent yönetimi için hazırlandığını vurgulayan Soyer, “Açık veri, Büyükşehir Belediyemiz öncelikli olmak üzere İzmir’deki kamusal yapıların kurumsal kapasitesini artıracak. Hem kurum içi hem de kurumlar arası daha etkin bilgi akışı ile kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacak” dedi. Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Soyer, “İzmir’i İzmirlilerle beraber yönetmeyi, sorunların üstesinden hep birlikte, ortak akıl ile gelmeyi çalışma şeklimiz haline getirdik. Son iki yılda İzmir’de yangın, pandemi, deprem gibi büyük zorlukları dayanışma ile göğüslemeyi bildik. Açık veri portalı işte ortaya koyduğumuz bu demokratik, dayanışmacı yönetim uygulamalarını güçlendirecek önemli bir kilometre taşıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Soyer açık veri portalı çalışmasının iş dünyasının talebi üzerine başladığını da sözlerine ekledi.

AKILLI YÖNTEMLER

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise akıllı kent konusunda Paris, Londra, Barselona, Kopenhag, Seul, Stockholm ve Singapur gibi dünya örneklerinden bahsederek “İzmir’de de Büyükşehir Belediyemiz akıllı ulaşım, e- belediye, akıllı trafik sistemi, kamusal alanlarda ücretsiz Wi-Fi imkanı, elektrikli halk ulaşımı araçları, akıllı kamusal bisiklet kullanımı gibi projeleri ile fiiliyatta akıllı kentin birçok bileşenini vatandaşlarına sunmak için çalışıyor. Dünyanın önde gelen akıllı kentlerinde olduğu gibi vizyoner bir bakış açısının İzmir’de de bu lansman ile birlikte hayata geçirildiğini görmek gurur verici. Kaldı ki akıllı kentlerin bileşenlerini bir araya getirecek bu yapıda yerel yönetim haricinde önemli iki itici güç daha var. Özel sektör ve üniversiteler” şeklinde konuştu.