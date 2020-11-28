İzmirli Ege, Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor
İzmirli lise öğrencisi 14 yaşındaki Ege Seçer, 2220 Uluslararası Müzik Festivali'nde "Göreceksin Kendini" adıyla bilinen "Tu Te Reconnaitras" adlı şarkıyı seslendirerek finalistler arasına girmeyi başardı.
İzmirli genç yetenek Ege Seçer, tüm dünyadan 548 katılımcının yarıştığı 2220 Uluslararası Müzik Festivali'nin ilk 35 finalisti arasında yer aldı.
Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Ege Seçer, davet üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı desteğiyle düzenlenen ve 14 ülkeden çocuk ve gençlerin rekabet ettiği 2220 Uluslararası Müzik Festivali'ne katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen yarışmanın jüri elemesi sonucunda Seçer, ilk 87 finalist arasına girdi. Youtube üzerinden halk oylamasıyla devam eden yarışmanın ikinci elemesinde ise 11 ülkeden 35 süper finalist belirlendi.
Hırvatistan, Arnavutluk, Kazakistan, Karadağ, Moldova, Slovenya, Ukrayna, Kazakistan, Letonya, Azerbaycan'dan genç yeteneklerle birlikte süper finale Ege Seçer de seçildi.
Seçer, Türkçe "Göreceksin Kendini" adıyla bilinen "Tu Te Reconnaitras" adlı şarkıyı seslendirerek Türkiye'yi uluslararası yarışmada temsil eden genç yetenek oldu.
Mozart Akademi kurucusu ve Ege Seçer'in öğretmeni İlhan Cinpir, yeteneği ve başarıları sayesinde "altın ses" olarak anılan öğrencisinin birçok müzikal projede başrol aldığını ifade etti.
Cinpir, 6 yaşından bu yana çalıştırdığı Ege'nin çok parlak bir sese sahip olduğunu, 2220 Uluslararası Müzik Festivali finalistleri arasında da dikkat çektiğini kaydetti.
Yarışmanın jüri tarafından belirlenen finalistlerinin daha sonra seyircilerce oylandığını aktaran Cinpir, "Ses konusunda bu yaş için dünya çapında düzenlenen çok yarışma yok. Ukrayna merkezli düzenlenen yarışma için bizim öğrencimize ulaşmışlar. Öğrencimizin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." dedi. (AA)
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Fidan ve Kocaman terfi değil tasfiye edildiler
- Yargıda FETÖ Taktiklerini Kim Kullanıyor?
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi
Video Haberler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Fidan ve Kocaman terfi değil tasfiye edildiler
- Yargıda FETÖ Taktiklerini Kim Kullanıyor?
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi