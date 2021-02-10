10 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

İzmit’i sürdürülebilirlik, sosyal adalet ve ekonomik kalkınma açısından örnek bir kente dönüştürmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi İzmit Çarşı’yı kullanıma açtı. İlk günden 46 işletme izmitcarsisi.org’da dükkânını açtı. İşletmeler Good4Trust ile yapılan işbirliğiyle ürünlerini Good4Trust’ın 18 bin üyesine satma imkânı bulabilecek.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sistemde dükkân açmanın ücretsiz kredi kartı kesintisinin de olmayacağını, kesintiler yerine katkı payı olacağını vurgulayarak, kapitalist düzenden daha adil bir sisteme geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

35 KADIN DÜKKÂN AÇTI

Hürriyet, “İster saç kesin, ister eğitim verin, isterseniz ürün satın bu dükkân herkese açık. İlk başta dükkân açanı ‘niyetli’ diye adlandırıyoruz. Orada sattığı üründen masraflara yüzde 7 katkı payı alınacak, aynı şirket kadın istihdamına destek veriyorsa, atıklarını geri dönüştürüyorsa katkı payı yüzde 5’e düşüyor. İyi niteliklerde ürün üretiyorsa, ürünler organikse o zaman doğa dostu üreticiye dönüşüyor ve katkı payı yüzde 3’e düşüyor” dedi. Başkan Hürriyet’in verdiği bilgiye göre, İzmit Çarşı’da dükkân açan 46 işletmenin 35’i kadın girişimcilere ait. İşletmeler karakılçık buğday unundan lavanta yağına, Türk kahvesinden oyuncak bebeğe kadar ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki alıcılarla buluşturuyor.

Good4Trust kurucusu Dr. Uygar Özesmi, “Yeni bir ekonomik sistem oluşturmak için çalışıyoruz. Bu ekonomik sistemde yerel üreticiler, üretimlerini doğayla işbirliği içinde, zehirsiz, atıksız, temiz enerjiyle ve adil çalışma koşullarında yapıyor ve biz onları adil üreticiler diye adlandırıyoruz” dedi.

İyzico Operasyon Direktörü Orkun Saitoğlu, İzmit Çarşısı’nda yapılan alışverişlerden komisyon almadıklarını söyledi.