İzmit'te Boğaziçi eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

11 Şubat 2021 Perşembe, 19:26

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor. İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemine destek vermek için Yürüyüş Yolu Belediye İş Hanı önünde eylem yapıldı.

Polis, eyleme müdahalede bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Dayanışması, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İşte müdahale anları:



