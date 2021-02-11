İzmit'te Boğaziçi eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek eylemine polis müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Dayanışması, 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 19:26
İzmit'te Boğaziçi eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var
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Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor. İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemine destek vermek için Yürüyüş Yolu Belediye İş Hanı önünde eylem yapıldı.

Polis, eyleme müdahalede bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Dayanışması, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İşte müdahale anları:



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