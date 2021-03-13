İzzet Keribar Kupası sahibini bekliyor
Fotoğraf yarışmalarını dijital ortamda düzenleyen PhotoCup tarafından Türkiye’nin değerli fotoğraf sanatçıları adına açılan kupaların bir gelenek haline getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.
İlk olarak Ahmet Turgut anısına açılan fotoğraf kupasını, bu ay İzzet Keribar adına düzenlenen “Gezi” temalı kupa izliyor. Dileyen herkesin kendi çektiği fotoğrafları photocup.com internet adresinden ya da PhotoCup’ın mobil uygulamasından yükleyerek katılabildiği İzzet Keribar Kupası’nın başvuruları 17 Mart Çarşamba gününe kadar devam ediyor. Toplam 5 bin ödüllü İzzet Keribar Kupası’nda hem birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğrafçılar hem de en iyi oy veren üç kişi de para ödülü kazanacak.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama