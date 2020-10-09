Jackson Oswalt isimli çocuk, 12 yaşındayken yaptığı projeyle Guinness'e girdi
ABD'li Jackson Oswalt 12 yaşındayken yaptığı nükleer füzyon reaktörü ile 2021 yılına ait Guinness Rekorlar Kitabı'a girdi.
ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Jackson Oswalt 12 yaşındayken tek başına, çalışan bir nükleer füzyon reaktörü geliştirdi.
Evlerindeki oyun odasında projeyi hayat geçiren Oswalt, füzyon enerjisini serbest bırakan yüksek sıcaklığa sahip atomları parçalayabilen vakum, pompa ve farklı bölmelerden oluşan çelik bir makine yapmayı başardı.
Yaklaşık 10 bin dolarlık malzemelerden oluşan makine yüksek seviyede enerji üretebiliyor.
Oswalt, proje üzerinde 2 yıl çalıştığını ve reaktör toplarken karşılaştığı zorluklara rağmen her şeyi tek başına yaptığını anlattı.
12 yaşında gerçekleştirdiği projeyle Jackson Oswalt, nükleer füzyon reaktörü geliştiren dünyanın en genç insanı olan 14 yaşındaki Taylor Wilson'ın unvanını elinden aldı.
Sputnik'in aktardığına göre, şu anda 13 yaşında olan Oswalt, böyle bir başarıya ulaşan en genç insan olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
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