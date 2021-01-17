James Harden ilk maçına çıktı Nets kazandı

17 Ocak 2021 Pazar, 10:54

Brooklyn Nets sahasında Orlando Magic’i 122-115 mağlup ederken James Harden takas olduktan sonra ilk maçında 30 sayı üzerine çıkıp triple double yapan ilk oyuncu oldu.

NBA’de normal sezon altı maç ile devam etti. Houston Rockets’dan Brooklyn Nets’e takas olduktan sonra ilk maçına çıkan James Harden, Nets formasıyla ilk maçında 32 sayı, 14 asist ve 12 ribauntluk bir performans sergiledi. Nets’de Kevin Durant 42 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olurken Joe Harris 17 sayılık katkı sağladı. Orlando Magic’de ise Nikole Vucevic 34 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Magic adına Terrence Ross 23, Aaron Gordon 11 sayı kaydetti.

MEMPHIS GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Memphis Grizzlies, evinde Philadelphia Sixers’ı 106-104 mağlup ederek arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı. Memphis’de yedi oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken 28 Aralık’ta ayak bileğinden sakatlanan Ja Morant sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçına çıktı. Morant 17 sayı ve 6 asistlik katkı sağladı. Memphis’de ayrıca Xavier Tillman 15, Grayson Allen 12 sayı üretti. Sezonun beşinci mağlubiyetini alan Sixers’da sakatlığı devam eden Furkan Korkmaz forma giymezken Shake Milton 28 sayı, Ben Simmons 11 sayı ve 16 ribaunt ile oynadı.

NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:

San Antonio Spurs: 103 – Houston Rockets: 91

Toronto Raptors: 116 – Charlotte Hornets: 113

Miami Heat:100 – Detroiot Pistons: 120

Portland Trail Blazers: 112 – Atlanta Hawks: 106