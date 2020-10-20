Jandarma komutanıyla madenci eşinin 'iç-dış hukuk' diyaloğu

20 Ekim 2020 Salı, 13:04

Soma ve Ermenek'ten ücret ve kıdem tazminatı alacakları için Ankara’ya iki koldan yürümek isteyen işçilerin eylemleri sürüyor. Dün Ermenek’te Güneyyurt Meydanı’nda jandarma ablukası altında bekleyen işçilerin yetkililer ile görüşmesi sonucu 23 Ekim Cuma gününe kadar sorunlarının çözüleceği sözünü aldılar.

Öte yandan Ermenek'te Güneyyurt Meydanı’nda jandarma ile işçiler ve ailelerin arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Diyaloglar şöyle yansıdı:

Jandarma: Bakın Türkiye’deki iç hukuk yolları tükendiyse, dış hukuk yollarına müracaat edeceksiniz.

-İşçi eşi: Biz dışı, içi bilmeyiz ki abi ama siz bize engel oluyorsunuz.

"BİZE GAZ SIKTIN"

Ermenek’teki işçiler maden ocağından yürümek istedikleri sırada 12 Ekim’de kendilerine müdahale emrini veren jandarma komutanını da Güneyyurt Meydanı’nda gördü. Madenciler komutana kendilerine yapılan gazlı müdaheleyi hatırlattı.

-Madenci eşi: Sen çocuğum aç diyen madenciye ‘Duygu sömürüsü’ dedin.

-Jandarma Komutanı: Evet duygu dömürüsü

-Madenci eşi: Duygu sömürüsü’ dedin, bunu unutmadık.

-Jandarma Komutanı: Provoke ediyorsun

-Madenci: Bunu unutmadık. Bize 'müdahale etmedik’ dedin, gaz sıktın.

Jandarma Komutanı: Hayır, kanunların verdiği yetkileri kullandım. Kardeşim pandemi sürecinde yaptığınız yasak.

-Madenci: Öyle bir kanun yok. Yürüyüş yapmıyoruz, etkinlik de yapmıyoruz. Pandemi işinize geldiğinizde kanun, başkası yaptığında kanun değil yani...

'KANUNU ÇIKARANLAR KONYA'DA KONGRE YAPIYOR'

İşçilerin Güneyyurt Meydanı’nda çadır kurmasına koronavirüs pandemisi gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Bir maden işçisi de kendilerine izin vermeyen jandarma komutanına, “Hani aynı gemideyiz ya. Bu kanunu çıkaranlar Konya’da kongre yapıyor” diye tepki gösterdi.