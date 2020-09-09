Jandarma ve MİT'ten operasyon... Yakalandılar

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı

DHA
09 Eylül 2020 Çarşamba, 09:50
Jandarma ve MİT'ten operasyon... Yakalandılar
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Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarma ortak operasyonuyla Mardin'de yakalandı.


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