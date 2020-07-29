Jandarmada tasfiye
Geçen hafta toplanan Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) Orgeneral Metin Temel ve Korgeneral Zekai Aksakallı’nın emekli edilmesinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’ndan da aralarında 15 Temmuz darbe girişimine direnmiş komutanların yer aldığı isimler emekli edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararla FETÖ’nün kumpas davalarından Balyoz kapsamında 3’er yıl tutuklu kalan, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Ali Demir’in de aralarında bulunduğu 4 general ve 24 albay emekliye sevk edildi.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Türkiye’nin Bakû Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Tuğgeneral Ali Demir, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, 30 Ağustos’tan geçerli olacak şekilde emekliliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Engin Çırakoğlu tümgeneralliğe, albaylar Mehmet Çimen, Metin Düz, Ersel Özer, Uğur Ertekin ve Gökhan İnan ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Albay Cengiz Ünver tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Ünver, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı’na atandı. l ANKARA
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