Japonya ekonomisi 'Zoom patlaması' sayesinde resesyondan çıktı

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:02

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Japonya ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 büyüyerek resesyondan çıktı.

2020'de sokağa çıkma kısıtlamalarının imalat sektörünü vurması ve tüketim harcamalarının düşmesiyle ekonomi küçülmeye başlamıştı.

Gelen bu iyimser veriye rağmen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 daralması bekleniyor.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'da toparlamanın etkileri görülse de kimi analistler ülke ekonomisindeki büyümenin ılımlı bir görünüme sahip olacağını düşünüyor.

Japonya'da ekonomi daha çok ihracat ve iç talepteki yükselişle büyüdü.

Asya ekonomileri, "Zoom patlaması" sayesinde küresel ekonominin toparlamasında öncü konumda.

Bu da çok sayıda insanın evden çalışmaya başlaması ile ekranlara ve bilgisayarlara olan ilginin yükselmesinden kaynaklanıyor.

Asya ekonomileri laptop, iletişim ekipmanı ve diğer elektronik araçların üretiminde başı çekiyor.

Asya bölgesi içlerinde Çin, Güney Kore, Avustralya ve Singapur'un da imzacıları arasında olduğu ve hafta sonu imzalanan ticaret anlaşması sayesinde ekonomik olarak daha da büyüyebilir.

Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 28 daralmıştı

Japonya'nın ikinci çeyreğindeki yüzde 28,1 oranındaki daralma, 1980 yılından beri kaydedilen en ciddi küçülmeydi.

Üçüncü çeyreğe dair açıklanan büyüme rakamı diğer birçok ülkenin aksine çok ciddi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamayan Japonya hükümeti için de sevindirici bir haber oldu.

Jaonya bu yıl toplamda 2,2 trilyon dolar değerinde teşvik paketleri açıklamıştı.

Eylül ayında göreve gelen yeni hükümet bir paket üzerinde daha çalışıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralması bekleniyor; ABD ekonomisinin ise yüzde 4,3 küçülmesi öngörülüyor.