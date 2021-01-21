Japonya Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı
Japonya Merkez Bankası, faizleri sabit tutarken, gelecek yılın ekonomik büyüme tahminini arttırdı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasını sabit tutup, gelecek mali yılın ekonomik tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, mevcut durumda pandeminin etkilerinden korunmak için yeterli canlandırma uyguladığının sinyalini verdi.
Ancak yine de merkez bankası bu ay yürürlüğe giren olağanüstü hâl uygulamalarının tüketime darbe vurup, kırılgan toparlanma sürecini tehdit etmesi sonrası ekonomik tahminlerle ilgili risklerin artabileceği uyarısında da bulundu.
BOJ'un açıkladığı çeyreklik tahmin raporunda, "Pandemiyle ilgili gelişmelere ve pandeminin yurt içi ve yurt dışındaki ekonomileri nasıl etkilediğine bağlı olarak tahminlerimiz değişebilir. Bundan dolayı belirsizlikler son derece yüksek" denildi.
Banka, gelecek mali yılın ekonomik büyüme tahminini de %3.6'dan %3.9'a revize etti.
BOJ, getiri eğrisi kontrolü kapsaminda kısa vadeli faiz hedefini -%0.1, 10 yıl vadeli tahvil getirileri için hedefi ise yaklaşık %0'te sabit tuttu.
Kaynak: Reuters
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