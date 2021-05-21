Japonya’da bir dakika geciken hızlı trenin makinistine soruşturma

21 Mayıs 2021 Cuma, 13:07

Japonya'nın shinkansen hızlı trenlerinden birini kullanan makinist, saatte 150 km hızla giderken lavaboya gitmek için yerinden ayrıldı. Trenin, bir dakika rötar yapması dakikliğiyle ünlü bir ülkede soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Makinist hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Treni sürecek niteliklere sahip olmayan kondüktörün, makinistin üç dakikalık yokluğunda koltuğuna oturduğu belirtildi.

36 yaşındaki makinist ifadesinde, karın ağrısı olduğu ve lavaboya giderken yerini deneyimsiz bir kondüktörün almasını istediğini belirtti.

Treni işleten JR Central'dan kıdemli bir yetkili olan Masahiro Hayatsu, yaptığı açıklamada makinistin eylemlerinin "son derece uygunsuz" olduğunu söyledi. Hayatsu, halktan da özür diledi.

Guardian’ın aktardığına göre olay, Tokyo ve Osaka'yı bağlayan Tokaido hattında 160 yolcuyu taşıyan bir trende meydana geldi.