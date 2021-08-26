Japonya'da 1,6 milyon doz Moderna aşısı için toplatma kararı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:56

Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin aşı satış ve dağıtımından sorumlu ilaç üreticisi Takeda ile yapılan istişarelerin ardından, aynı üretim hattından çıkan şüpheli dozların geri çekildiği açıklandı.

8 AŞILAMA MERKEZİNDE RASTLANDI

Bakanlık, dozların İspanya'daki bir fabrikadan geldiğini ve Japonya'daki 863 aşı merkezine gönderildiğini bildirdi. Yetkililer, sorunlu aşıların lot numarasını (3004667, 3004734 ve 3004956) açıklayarak vatandaşları, kontamine bir doz alıp almadıklarını kontrol etmeleri yönünde uyardı.

16 Ağustos'tan bu yana Tokyo, Ibaraki, Saitama, Gifu ve Aichi eyaletlerindeki 8 aşılama merkezindeki aşı tüplerinde yabancı madde tespit edildiği doğrulandı.

"BİRKAÇ MİLİMETRE BOYUNDA"

Takeda, kullanılmayan 39 şişede yabancı bir maddeye rastlanması üzerine Moderna'dan acil araştırma talep etti. Japon basınına göre, içeriği kamuoyuna açıklanmayan yabancı maddenin birkaç milimetre boyutunda olduğuna inanılıyor.

Moderna tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek hiçbir güvenlik veya etkinlik sorunu tespit edilmediğinin altı çizilerek, söz konusu yabancı maddelerin şişelere tam olarak nasıl bulaştığı konusunda yorum yapılmayacağı belirtildi.

İHTİYATİ TEDBİR

Kyodo News'e göre, Sağlık Bakanlığı riskin önemli boyutlarda olmadığını düşünüyor olmakla birlikte askıya alma işlemini ihtiyati tedbir olarak devreye soktu.

Japonya, Mayıs ayında Moderna aşısının acil kullanımını onayladı ve ülkede bugüne dek 10 milyondan fazla doz uygulandı. Japan Times'a göre, ülke nüfusunun yaklaşık %40'ı aşılandı.