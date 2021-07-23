Japonya'da antikor kokteyline onay
Japonya'da hükümet, koronavirüse (Covid-19) karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını resmen onayladı. Bu yöntem eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılmıştı.
Sağlık Bakanlığı, hafta içinde bünyesindeki Danışman Heyetin onay verdiği antikor kokteylinin, Covid-19'a karşı ülke içi kullanımını resmen kabul etti.
Böylelikle "Remdesivir", "Steroid dexamethasone" ve "Baricitinib" sonrası Covid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç kullanıma girdi.
Kokteyl, Kasım 2020'de ABD'de yerel kullanım onayı almış ve virüse yakalanan dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı.
Antikor bileşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.
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