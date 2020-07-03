Japonya'da insan ve hayvanların iletişimi için cihaz geliştiriliyor

03 Temmuz 2020 Cuma, 10:12

Bir süre önce Japonya’da yayınlanan ve 2040 yılına kadar yaşanacak gelişmelerin tahminin yer aldığı Beyaz Kitap’ta insanların evcil hayvanlarıyla konuşmayı öğrenecekleri belirtildi.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, beyin ile fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme makinesi, yapay zeka ve düşünce aktarım cihazını birbirine bağlayan bir Nöro-bilgisayar arayüzü (NCI) üzerinde çalışıldığını belirtti.

Sputnik’e konuşan bakanlık yetkilisi şunları söyledi:

“Konuşamayan insanlar için birkaç cihaz kullanılıyor. Örneğin elektrotlar, beyin sinyallerinin okunmasına izin verecek şekilde felçli hastaların beyinlerine implante edilir ve niyeti ifade etmek için imleç ekranda gezdirilir. Şu anda hayvan düşüncelerinin verbalizasyonu alanındaki araştırmalar sürüyor. Yani bu, konuşamayan bir canlı ve konuşabilen bir makinenin birleşimidir.”

Bu tür araştırmalar, diğer ülkelerde de sürüyor. ABD’de, bir köpeğin düşüncelerini bilgisayar aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak iletebildiği bir teknoloji olduğu biliniyor. Köpeğe sensörleri aktive eden özel bir yüksek teknoloji yeleği giydiriliyor ve bilisayara sesli mesaj veya metne dönüştürülen sinyal gönderiliyor.

Kaynak: Sputnik