Japonya'daki nükleer santralde yangın alarmı
Japonya'da Hamaoka nükleer santralinde yangın alarmları verilirken, santralde sızıntıya rastlanmadı.
Kyodo ajansının haberine göre, Şizuoka eyaletindeki Hamaoka santralinde yerel saatle 05.15 sularında yangın alarmları çaldı.
Santral işletmecisi Chubu Electric Power (Chuden), 5 nolu reaktör türbininin bulunduğu binada duman görüldüğünü açıkladı.
Olay sonrası, itfaiye birimleri santrale sevk edilirken Chuden, olayda yaralanma ve radyoaktif materyal sızıntısının saptanmadığını bildirdi.
Aynı reaktörde, geçen hafta elektrik kablosundan kısa süreli yangın çıktığı kaydedilmişti.
Başkent Tokyo'nun 200 kilometre güneybatısındaki santral, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Omaezaki ilçesinde yer alıyor.
Mart 2011'de Fukuşima depremi ve sonrasındaki tsunami sonrası, Hamaoka santralinin faaliyetleri askıya alınmıştı.
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