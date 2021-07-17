Japonya'dan Quad müttefiklerine gelişen teknolojilerde iş birliği mesajı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 07:46

Japonya Bilim ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı İnoue Şinci, gelişen ve güçlenen teknolojiler alanında Quad ittifakı ülkelerinin iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

ABD'li Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonunun (NSCAI) ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen konferansa katılan Bakan İnoue, 5G dahil gelişen teknolojilerde Quad ittifakı iş birliğinin birçok alana etki edeceğini belirtti.

İnoue, "Bugün nesnelerin interneti, 5G, yapay zeka, quantum teknolojisinin ekonomik menfaat oluşturmasının yanı sıra sivil özgürlükler, insan hakları ve ulusal güvenliği etkileme potansiyeli bulunuyor." dedi.

Quad ittifakı ülkelerinin "ortak değerlere sahip" olduğunu vurgulayan İnoue, "İttifak ülkelerinin gelişen teknolojilerde iş birliği yapması önemli. Böylece Asya-Pasifik bölgesinde sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli ekonomik büyüme teşvik edilecektir." diye konuştu.

DİYALOG FORUMUNDAN İTTİFAKA

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.

Kyodo ajansı haberinde ilk çevrim içi zirvede martta buluşan Quad liderlerinin sonbahar aylarında Washington'da bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.