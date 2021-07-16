Japonya'nın Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneydoğusundaki Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
16 Temmuz 2021 Cuma, 08:12
Japonya'nın Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, volkanik Haçicoo adalarında yerel saatle 13.20'de 10 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.


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