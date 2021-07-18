Japonya'nın Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatı bölgesinde yer alan Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Ehime eyaleti açıklarında yerel saatle 20.50'de, 80 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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