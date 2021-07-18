Japonya'nın Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatı bölgesinde yer alan Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
18 Temmuz 2021 Pazar, 09:35
Japonya'nın Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Ehime eyaleti açıklarında yerel saatle 20.50'de, 80 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.


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