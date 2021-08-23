Japonya'nın güneyindeki yanardağ patlaması yeni bir ada ortaya çıkardı
Japonya'da denizaltı yanardağının patlaması sonucu İwoto Adaları yakınında 1 kilometre çapında yeni bir ada belirdi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), geçen hafta Pasifik Okyanusu'ndaki İwoto Adaları'nın 50 kilometre güneyindeki denizaltı yanardağının patladığını açıkladı.
Kyodo ajansının Ulusal Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, patlama sonrası hafta içinde İwoto bölgesi yakınlarında 1 kilometre çapında ve C harfi şeklinde yeni bir ada ortaya çıktı.
Volkanik hareketliliğin süreceğinin bildirildiği bölgede, duman ve kül bulutunun görülebileceği uyarısında bulunuldu.
Volkanik yapısı ile bilinen İwoto bölgesi, başkent Tokyo'nun 1200 kilometre güneyinde yer alıyor.
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